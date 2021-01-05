去年最後兩周 全球併購逾2,400件

全球併購交易去年年底依然火熱，根據彭博資訊匯編的數據，2020年最後兩周，全球共宣布2,496筆收購交易，為歷來同期交易量最多的一年。

根據彭博，全球企業在這段期間的交易規模超過1,870億美元，包括Thoma Bravo以96億美元收購房地產軟體開發商RealPage公司，洛克希德·馬丁同意以44億美元收購Aerojet Rocketdyne控股公司，Dyal資本合夥公司也表示將與Owl Rock資本合夥公司合併，合組一家管理450億美元資產的資產管理業者。

律師事務所Gibson Dunn & Crutcher公司合夥人薩迦亞姆（Selina Sagayam）指出，去年耶誕節期間的交易活動，反映出去年第3季開始看到的動能，也反映過去以來一直在積聚的能量。

去年底的熱絡交易活動，為2020年下半年的企業併購潮畫上句號，但未必代表併購熱潮就將告終。隨著各國陸續開始施打新冠病毒疫苗、加上英國與歐盟敲定脫歐貿易協議，今年的併購交易有望保持強勁。

薩迦亞姆指出，「進入2021年，這對於整體市場情緒、特別是併購來說，無疑是個好兆頭。」