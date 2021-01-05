今年綠債發行 衝5,000億美元

由於各國政府準備在新冠肺炎疫情退潮後，以「永續發展」為帶動經濟復甦的主要動能，金融機構預測，今年綠色債券將大舉問市。瑞典斯堪地銀行（SEB）預測，各國政府與企業將發行5,000億美元綠色債券，接近已發綠債累積總額的一半。

去年綠債市場成長降溫，1-11月總發行額僅2,700億美元。但分析師預料今年將再度展現動能。歐盟已表示將發行2,250億歐元綠債，挹注肺炎疫後經濟復甦計畫，預料其中三分之一將在今年內投入市場。

SEB主管表示，綠債迄今雖只占全球債市的一小部分，但日益受到企業與基金公司的歡迎，也將吸引銀行業投入「抗暖化」陣營。

滙豐銀行對歐盟的發債額較為保留，因為歐盟的綠債標準可能要到年底前才能敲定，但仍看好綠債潛力，預料今年全球總發行額將介於3,100億-3,600億美元；而且由於拜登勝選，因此更看好美國綠債市場。滙豐估計，美國市場今年須發行3,260億美元綠債，才能趕上歐盟的腳步。

分析師指出，只要有新的綠債上市，很快就會被買走。由於美國綠債供不應求，因而產生所謂的「綠色溢價」，即綠債價格比條件相同的一般債券偏高，發債成本下降。

但專家對於是否該有「綠色溢價」、以及幅度多少才算合理，仍在爭論。Climate Bond倡議機構分析去年上半年發行的46種綠債，發現只有五種綠債擁有「綠色溢價」。