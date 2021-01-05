美購物季退貨額 飆高

美國消費者在去年年底假期購物季的退貨總金額將創新高紀錄，估計高達1,150億美元，大量的退貨雖為物流業者帶來更多業務，卻傷害零售業者的利潤率，並引發環境衝擊的疑慮。

金融時報報導，因為電子商務訂單激增，零售業者待處理的商品增加數百萬件，顧問業者說，網購的退貨機率比實體商店多三倍。在網路上購買的服飾尤其可能被退貨，因為消費者在訂貨時無法試穿，退貨率也高於平均值。

零售科技業者Optoro執行長摩爾說，由於數家美國零售商已簡化退貨流程，消費者愈來愈願意試用各類商品，包括居家用品、電子商品，因為他們知道退貨不會太麻煩。

Optoro預估，在去年11月感恩節至今年1月底期間，美國消費者退還商品的總價值（無論是在門市或線上購買），將較去年同期增加15%至1,150億美元。退貨量增加有助於嘉惠物流業者。聯邦快遞去年12月表示，預期退貨包裹將達到「紀錄最高」的水準，而且「在未來數月將維持下去」。

退貨對零售商而言代價高昂，尤其是因為浪費了用於銷售產品的資源， 處理退回的物品很複雜，原本可供購買的商品被淘汰而無法流通，導致業者需要額外的庫存。