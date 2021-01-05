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英銀行業 將發綠色商品

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

在外界批評英國銀行業對全球暖化的反應牛步之際，這些銀行業者正加緊推出各種對抗氣候變遷的金融產品，並且緊縮放款標準。

金融時報報導，滙豐控股、巴克萊、駿懋、NatWest等英國大型銀行雖都在2020年提出承諾將減少碳排放的宣言，具體行動卻都未讓倡議人士留下深刻印象。例如，駿懋與NatWest都承諾要讓與放款額連結的碳排量減半，卻都還沒算出與放款額連結的碳排量有多少。

不過，英國銀行業者仍加緊準備在2021年發布一系列聲明，並且發行多種新的綠色產品，樂觀認為能加速達成自己設定的氣候變遷目標。

巴克萊銀行表示，對經濟活動的融資額設定新的「碳排上限」，將迫使借款人減少碳排，這項上限將逐年降低，但巴克萊認為放款標準仍將足夠緊俏，能迫使借款人面臨「艱難」的抉擇。巴克萊仍拒絕完全停止放款給化石燃料業者。

英國 氣候變遷 碳排放

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