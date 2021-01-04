以太幣首度衝破1,000美元 追隨比特幣漲勢

數位貨幣以太幣今（4）日創下新高，追隨比特幣前一日觸及34,000美元的漲勢，此時加密幣漲勢方興未艾。

以太幣4日盤中觸及1,010美元新高價位，為歷來首度超越1,000美元，延續前一日的30%漲幅。在亞洲早盤交易的比特幣下跌1.5%，報33,069美元。比特幣去年超越2017年的新高價位，包括12月中首度超越20,000美元整數關卡。

比特幣擁護者認為，這種加密幣正與黃金角逐避險資產寶座。一般認為，避險資產能對抗美元疲軟和通膨風險。懷疑派人士把去年締造逾300%漲幅的比特幣視為風險泡沫，認為投資人追逐比特幣價格的動能，助長了這種風險。

BTIG股票與衍生性商品部門主管艾曼紐說：「在低利仍低、政治不確定性及市場預期政府推出更多刺激措施的背景下，推升加密幣漲翻天的因素正持續強化。」他也說，波動性可能導致加密幣價格暴漲或暴跌。