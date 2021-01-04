投資家艾康傳減碼賀寶芙 曾靠此投資完封做手艾克曼

投資大亨艾康（Carl Icahn）出售對賀寶芙（Herbalife）逾半持股，也準備放棄原本在董事會五席席位，他在幾年前和另一位投資家艾克曼 （William Ackman）對做賀寶芙，名噪一時，最後艾克曼鎩羽而歸。

華爾街日報引述知情人士報導，原持有賀寶芙16%股權的艾康，最近幾天將價值6億美元約10%持股賣回給公司。艾康仍持有大約6%股份，價值約4億美元。知情人士透露，由於現有持股已降至當初和賀寶芙協議的水準，他也打算放棄目前董事會五席的席位。

這次持股異動，也象徵艾康長年和艾克曼對做賀寶芙的對決，最終以大勝收場。艾康估計靠此投資進帳超過10億美元。

艾康2012年底開始買進賀寶芙股票，2013年即成為最大股東。此投資擺明是要和艾克曼對做，因為艾克曼當年已開始做空賀寶芙，並公開質疑直鎖的營運模式，甚至預測賀寶芙股價一文不值，兩人甚至在電視直播節目中對嗆。2018年，艾克曼認賠退出賀寶芙規模10億美元、長達五年的做空押注。