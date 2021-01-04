押注線上博弈賺大錢 美高梅出價收購Ladbrokes母公司
知情人士透露，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）尋求收購英國博弈業者Entain，是賭場業者加倍押注火熱線上博奕業務的最新行動。
知情人士表示，美高梅近期提議收購英國線上博弈品牌Ladbrokes的母公司Entain，而Ladbrokes的市值約90億美元。美高梅在稍早提出一份約100億美元的全現金收購提議被回絕後，再提出一份大部分由股票組成的收購提案。知情人士表示，新提議有美高梅最大股東IAC/InterActiveCorp.的財務支持，據傳IAC願意挹注額外10億美元資金來協助這樁收購案。
知情人士說，目前還不清楚新收購提案的確切細節和價值，但出價高於美高梅去年底提出的每股12.85英鎊（以當前匯率相當於每股17.56美元）。目前不確定Entain會接受新提議或最終能敲定協議
如果兩家公司合併，可能組成全世界少數同時在網路博弈、實體賭場都有可觀市占的大型博弈公司。
擁有拉斯維加斯百樂宮飯店（Bellagio）的美高梅會積極出手，時機正值數家美國博弈營運業者尋求建立自家線上博弈事業。美國監管機構直到近期才開始鬆綁法規，儘管博弈在州層級受到監管，但美國最高法院在2018年才決定移除運作線上運動博彩的障礙。
IAC是在去年12月成為美高梅最大股東，以約10億美元取得約12%持股。IAC的董事長迪勒（Barry Diller）是美國媒體大亨，他當時表示，IAC的經驗可貢獻於協助美高梅的線上博弈事業成長。
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