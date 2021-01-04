OPEC+今開會 預警疫情再度升溫將對油市帶來風險

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）警告，新冠肺炎疫情再度升溫將對油市帶來風險。OPEC預計今（4）日召開會議，商討是否擴大增產。

OPEC+祕書長巴金多3日在籌備會議中說：「2021上半年的展望極其混沌不明，油價仍有下跌風險。」OPEC+將在4日舉行會議，討論能否繼續恢復石油供給，前提是不破壞2020年花費多數時間做出的油價復甦成果。

去年參與減產的產油國俄羅斯認為，除1月排定的增產量外，OPEC+2月可額外恢復每日50萬桶的產量。

智庫Energy Aspects聯合創辦人Amrita Sen說：「基於基本面正減弱，OPEC+保持產量穩定是比較謹慎的做法，一些最大的產油國更傾向產量持平。」

巴金多說：「很多國家的社會與經濟活動仍受到限制，變種新冠病毒現蹤也令人擔憂。」他表示，OPEC+預估，開發中國家將引領全球2021年的石油需求上升趨勢，今年的需求估增加至每日9,590萬桶，每日需求預料比去年高出590萬桶。這項預估以全球經濟成長率4.4%做為計算基礎。