太陽能類股在2020年大放異彩，股價出現三位數漲幅，原因是各國政府將重心轉移至乾淨能源，專家並看好太陽能類股漲勢可望延續至2021年。

Enphase能源、昱輝陽光能源（ReneSola）、Canadian Solar等太陽能設備製造商，去年股價分別飆漲571.53%、707.77%、131.86%，都改寫歷史新高、或觸及多年高點。

太陽能類股多頭氣勢如虹的原因，包括拜登當選美國總統、美國推出疫情紓困案，及美國對太陽能產業的稅額減免措施延長兩年。

顧問業者Oppotune合夥人薛爾曼說，近年油氣產業的股東報酬乏善可陳，加上疫情肆虐，以及各國推動乾淨能源，都鼓勵投資人布局再生能源。

美國太陽能產業未來幾年的景氣可能更旺，產業研究機構IBISWorld預估，到2026年美國太陽能產業整體營收可望突破194億美元，較2020年成長一倍以上。

太陽能產業協會（SEIA）和能源顧問機構Wood Mackenzie估算，美國2020年太陽能設備設置數量激增43%，僅略低於疫情爆發前的預測，凸顯太陽能產業比預期更快擺脫疫情陰霾。

這一波太陽能股的漲勢可望延續至2021年。