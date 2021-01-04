液化天然氣行情估居高不下

液化天然氣（LNG）去年的表現稱冠亞洲原料商品市場，貿易商預期，今年LNG行情仍將居高不下，因全球景氣復甦及多國氣候嚴寒，帶動需求快速回升。

去年LNG行情開低走高，年底時亞洲現貨價格（日─韓基準價格）漲破每百萬英熱單位（BTU）15美元，是2014年來最高，比4月谷底的價位飆漲逾六倍。

取暖與發電等領域對LNG的需求增加之快，遠超過其他碳基燃料，因為各國都在尋求廉價、可能且更乾淨的能源，以取代燃煤，2020年中國大陸與印度都成為LNG的主要需求來源。

供給方面，澳洲、卡達與馬來西亞的LNG出口設施臨時歲修，導致去年下半年LNG供給吃緊；巴拿馬運河壅塞，也使美國LNG運抵亞洲的時間延後。若今年仍出現這些情況，LNG行情可能遠高於目前水準。

彭博資訊的數據顯示，2020年全球LNG總進口量與2019年差不多，比之前三年的10%年成長率相比明顯遜色，但專家普遍預料，2021年需求將恢復成長10%、甚至更高，主要看巴基斯坦、印度與孟加拉等國的需求表現。

標準普爾全球普氏公司指出，亞洲LNG交貨量已大致復原，且2021年亞洲LNG需求將大幅回升。據天然氣出口國論壇（GECF）預測，2021年LNG供給量將增加6%-7%，高於2020年的2%-2.5%增幅。

美中貿易關係也將是市場焦點，因為中國大陸是成長最快的進口國，而美國正擴大出口，但兩國間並沒有多少長期供給合約。

歐洲LNG市況與亞洲迥異，因為多國疫情再度升高，封禁加嚴，打擊能源需求。專家預測2021年需求只會「高度中性復甦」，而來自亞塞拜然與俄羅斯新建輸氣管供給量也將增加。