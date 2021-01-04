英企適應脫歐 像跑馬拉松

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

英國歐盟費時九個月協商，才敲定雙邊貿易協議。但英國企業在2021年一開始就體認到，或許得花更久時間才能適應脫歐後的新世界，而許多問題是1,200頁厚的英歐貿易協議所未提及的。

隨著英國以「第三國」身分與歐盟展開新關係，英國企業雖對貨物貿易延續零關稅、免配額而鬆口氣，但進出口商仍面臨各式各樣的歐盟規定，從貨物海運用的木棧板、關稅文書作業、新的捕魚配額，到專業人員資格認證等，都必須重新摸索。

曾任英國貿易部長的普萊斯說：「這是一場馬拉松，很長的馬拉松。這正是為什麼貿易協議通常平均得談七年才達成協議，因為極其複雜。」

例如，為符合歐盟避免病蟲害侵入的規定，英國進出口商必須取得經過熱處理（以高溫加熱至攝氏56度至少30分鐘）的木棧板。

英國食品與飲料協會（FDF ）國際貿易主管古迪說：「就安全理由來說，熱處理的木棧板沒有必要，只會增添成本。」該協會估計 ，光是英國食品與飲料產業就可能因繁文縟節增多，每年多出30億英鎊（40億美元）成本。

企業也必須處理各種文書作業，並研究產地來源規則相關法規，確定哪些貨物可出口到歐盟。互相承認標準，讓企業在英國製造產品無須通過額外認證也能銷往歐盟市場，並未涵蓋在英歐協議之中。

OC&C策略顧問公司合夥人海拉爾說：「這等規模的貿易協議，可能產生上千種意想不到的後果。」這將給企業帶來不確定性。

英國 歐盟

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