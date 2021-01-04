美股開紅盤 可能有政盪

美股4日將開紅盤，但本周走勢可能受政治因素左右，包括喬治亞州兩席參議員的決選結果，以及11名共和黨參議員將在國會審計總統選舉人團的投票時，挑戰拜登的勝選。

將美股今年首周行情將受到兩個政治事件牽動。首先是，喬治亞州5日將舉行參議員決選，將決定由哪一黨掌控參議院。

華爾街的如意算盤是，在共和黨控制參院的情況下，拜登和民主黨將無法成功加稅和劇烈改變政策。一般預料，在喬治亞州的兩席參議員決選中，現任共和黨參議員將保住一或兩席。 但民主黨候選人的民調非常接近，若他們獲勝，兩黨在參院各有50個席位，到時候，副總統當選人賀錦麗將握有關鍵的決定票。

Raymond James金融公司的華府政策分析師米爾斯說，喬治亞的選舉對拜登未來兩年的施政至關重要，因為選舉結果將決定立法議程及須獲參院通過的人事案。他說，結果可能需要幾天的時間才能確定，這增加了可能對市場造成的不確定性。

另一個政治因素是，德州參議員克魯茲2日表示，將與其他10名共和黨籍參議員在6日國會審計總統選舉人團投票結果時，挑戰拜登的勝選。專家認為，此舉幾乎不可能阻止拜登就任總統，因此可能只是個象徵性舉動。但克魯茲的作法無視參議院共和黨領袖的態度，後者認為參院在認證投票結果的角色主要是行禮如儀。

其他影響本周美股走勢的因素還包括： 5日將公布的ISM製造業指數、8日將發布的12月就業報告，以及包括聯準會（Fed）副主席在內的多名Fed官員發表談話。此外，疫苗施打順利與否，也是影響股市的因素之一。