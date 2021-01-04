彭博預測 美歐日將擴大寬鬆

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

彭博資訊分析，展望2021年，在新冠疫情還沒退燒、疫苗還沒普遍施打之際，美國、歐元區、日本、南韓等央行可能維持或擴大寬鬆政策；大陸料將逐步縮減寬鬆規模；挪威、加拿大則可能為2022年升息做準備。

彭博資訊經濟學家指出，美國消費者通膨今年可能維持低迷，因失業率升高以及家庭所得疲軟將對物價帶來廣泛壓力；BI表示，美國今年底時失業率估逾5%，預期通膨率不會高於1.75%，距離升抵聯準會（Fed）的平均2%目標還需很長一段時間，預期Fed今年將維持或擴大寬鬆。

歐洲央行（ECB）今年可能調整通膨目標，把「低於但接近2%」改為「2%」；與此同時，ECB可能把自有房產的成本納入通膨指標。英國央行已宣布今年將購買1,500億英鎊政府公債，也可能再次寬鬆，且不排除把預估的利率下限降為負值。

日本銀行（央行）為減緩新冠對經濟造成的衝擊，可能甘冒進一步扭曲市場的風險，把指數股票型基金（ETF）的購買上限臨時調高的期限，由3月延長至9月。

彭博經濟學家也預估，印度央行今年可能大幅降息，在2月重啟寬鬆周期，到8月時把附買回利率調降1個百分點至3%，而南韓央行今年重啟量化寬鬆（QE）的機率不高，但預料將繼續採用「變相QE」的做法，抑制借款成本躍升。

大陸由於今年經濟預料將強勁成長8.2%，因此央行的政策支持力道將逐步減弱，中國人行（大陸央行）正準備讓利率正常化，意味著今年的寬鬆措施有限，人行將聚焦於定向提供流動性，以及改善利率定價。

另一方面，挪威央行已暗示，將在2022年底前調高利率，結束負利率政策，彭博經濟學家預期該央行可能提前升息，並在2021年與市場溝通、展開準備作業；加拿大央行雖暗示將維持政策利率不變直至2023年，但若財政刺激和民眾接種疫苗提振經濟活動和就業市場，央行今年底前可能暗示將在明年升息。

大陸央行 彭博 通膨

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