比特幣漲破34,000美元

經濟日報 / 編譯林奕榮、記者吳凱中／綜合報導

比特幣衝破30,000美元關卡後，依舊漲勢如虹，3日盤中上漲逾15%，觸及34,367.5美元的歷史高點，一些市場人士更看好比特幣今年第1季可漲至50,000美元。

CoinDesk的報價顯示，比特幣3日盤中漲15.7%。新冠肺炎疫情爆發後，比特幣去年3月一度崩跌逾25%，但隨後大幅反彈，去年12月比特幣飆漲逾50%，也在當月首度漲破20,000美元關卡，數周後隨即突破30,000美元整數關卡。

比特幣3日攻上3.4萬美元新高價，有樂觀派聲浪預期今年首季有望邁向5萬美元，加上顯卡市場供不應求，市場看好，在比特幣題材加持及顯卡熱賣挹注下，有望帶動撼訊、映泰、麗臺等中小型板卡廠本季營運。

在美元走軟之際，投資人持續把資金投入比特幣等加密貨幣。由於市場預期美國聯準會（Fed）將把利率維持在接近零的水準好幾年，比特幣可望繼續獲投資人青睞。

一些知名投資機構和平台已開始投資或接受比特幣。貝萊德固定收益投資長里德（Rick Rieder）已表示，比特幣有可能取代黃金；支付巨擘PayPal最初不願接受比特幣，但去年起已開放用戶交易比特幣，並決定今年起允許用戶使用比特幣消費。一些比特幣專家對前景感到樂觀。

比特幣 美國聯準會

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