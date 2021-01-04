疫情加速經濟去實體化

新冠疫情加速美國企業和民眾轉向數位世界的步調，原本可能需要數年才能實現的線上購物、視訊會議和遠距工作，已在短短幾個月內實現，且這些「去實體化」（dematerialization）的轉變可能形成長久趨勢。

從股市投資、企業支出模式到人們減少使用實體現金，都反映這個趨勢；投資人2020年青睞聚焦數位化、輕資產商業模式的企業，帶動Airbnb、亞馬遜等公司的股價大漲，而提供基礎設施以實現輕資產商業模式的公司，例如Shopify、 Zoom及微軟，也備受追捧。許多企業都正減少商辦空間和商旅預算，同時提高雲端運算、協同作業軟體及物流等支出。

華爾街日報指出，經濟正在經歷「去實體化」的過程。芝加哥西北大學經濟史學家莫奇爾表示，驅動「去實體化」趨勢的關鍵動能，來自資訊科技的進步，以類比和數位模擬創造更逼真的感受，也就是「虛擬化」。

影視娛樂產業已出現類似轉型，例如華納兄弟決定2021年所有影片都將在電影院和HBO Max串流服務同步上映，反映電影相關體驗的實體部分規模將縮小，而零售商提供模擬實際購物的虛擬體驗等技術，也提高了消費者對網路消費的接受度。

遠距和無接觸支付也興起，現金被減少使用。摩根大通的資料顯示，無卡交易（card not present）金額占信用卡總消費額的比重去年12月初已升至逾50%，高於2月時的約40%。

而且，在家上班的趨勢，預料也將延續至疫情結束後。芝加哥大學Becker Friedman研究所的訪調顯示，民眾在疫情爆發前，約5%工作日是在家上班，這個比率去年11月攀升至50%，受訪者也預期，疫情結束後，在家上班的時間比率為22%。