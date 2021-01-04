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供應鏈區域化 降低風險
新冠肺炎疫情爆發打亂全球供應鏈後，促使許多企業調整思維，討論「區域化」（regionalization）的供應鏈安排，也就是在世界多個地區建立原料或廠房的供應鏈、再直接就近供應產品給鄰近市場，代替產線高度集中一地的生產模式。
美國企業董事會正在討論「區域化」供應鏈的構想，也就是在世界多個地區取得原物料或設廠，接著直接供應產品給距離最近的市場，如此一來，若一處的工廠因供應鏈「斷鏈」而關閉，也只會衝擊鄰近幾個市場的銷售，不會影響其他地區的客戶。其他公司則在考慮「回流」策略，把產線移回國內、或擴大本土產線。
過去許多主管都抨擊這些做法成本高、效率又低，但美中貿易戰升溫、新冠疫情衝擊供應鏈等事件，讓業者日益擔心把生產集中於同一地區的風險升高。
美國供給管理協會（ISM）去年5月的調查顯示，近25%受訪企業都在計劃或已經開始把一些業務遷回國內或主要市場附近。麥肯錫公司同月的調查也顯示，93％的企業高層都表示，將探索重新布局供應鏈的可能性。
IHS Markit首席經濟學家比斯華斯說，受限各國封鎖措施，企業很難在疫期轉移供應鏈，「但隨著各國鬆綁防疫限令，我們將看到這類活動（產線轉移）增加」。
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