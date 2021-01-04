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特斯拉去年交車量創新高

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉去年交車量創新高，優於市場預期。（歐新社）
特斯拉去年交車量創新高，優於市場預期。（歐新社）

電動車大廠特斯拉（Tesla）上季與去年全年交車量都創新高，且都優於市場預期，去年產量提高也有利今年交車量繼續成長，帶給特斯拉多頭人士一份「新年大禮」。但分析師也提醒，特斯拉去年交車量未達成自行設定的目標、在中國大陸市場將面臨更激烈的競爭，顯示未來營運仍藏隱憂。

特斯拉2日公布，2020年第4季交車量為18萬570萬輛，比第3季才締造的13萬9,300輛新高紀錄，增加了29.6%；去年全年則共交付49萬9,550輛汽車，年增36%，高於市場預測的49.3萬輛，但未達到執行長馬斯克設定的50萬輛目標。

特斯拉表示，最新的交車量數據偏保守，最後的數字差異範圍可能達到0.5%以上。該公司也說，中國大陸上海廠已開始生產Model Y，預料近期將開始交車。特斯拉去年共交付44萬2,511輛Model 3與Model Y、以及5萬7,039輛Model S與Model X。

馬斯克2日也在推特發文表示，「為特斯拉團隊達成這項重要里程碑（交車量創新高）感到光榮」，「在創辦特斯拉之初，我原本（樂觀）認為（公司）存活的機率頂多10%」。

Wedbush分析師艾夫斯指出，特斯拉的交車量數據高於市場的樂觀預期，甚至還達成華爾街預估的高標。New Street研究公司分析師費拉谷則聚焦於上季年增71%的產量數據，認為這有利於今年的交車量。特斯拉去年共生產50萬9,737輛汽車，包括45萬4,932輛Model 3與Model Y，及5萬4,805輛的Model S與Model X。

特斯拉上季交車量激增，已使華爾街預期該公司上季獲利有望創新高，並使全年出現歷來首見的獲利。

特斯拉還沒正式公布今年的交車量目標，但馬斯克去年曾說，今年交車量可望介於84萬到100萬輛。華爾街分析師平均預測，特斯拉今年交車量將比去年增加60%至79.7萬輛，費拉谷更預估可達87萬輛。

然而，彭博資訊分析師指出，特斯拉2020年交車量未能達成自行設定的目標，顯示該公司仍還須努力提高產量，而且隨著特斯拉把經營重心轉向中國大陸市場，而大陸電動車市場的競爭日益加劇，將對特斯拉的利潤造成壓力。

特斯拉 馬斯克 華爾街

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