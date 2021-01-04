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印證股價合理 還要加把勁

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

特斯拉（Tesla）上季交車量創新高、也優於華爾街分析師的預期，卻未達成自己設定的目標，華爾街日報指出，從特斯拉股價的價位來看，投資人對該公司的期待更高，特斯拉的交車量理應達標、甚至超標，才能證明當前的股價位合理。

特斯拉2020年全年交車數僅略低於50萬輛，未達成自行設定的目標。華爾街日報指出，對標普500指數的多數成分企業而言，營運達標是司空見慣之事，而特斯拉上月已被納入標普500指數。特斯拉執行長馬斯克在2016年聲稱，特斯拉將在2020年前賣出100萬輛汽車，之後股價漲了將近15倍。

如今，特斯拉上季的產量與交車量差不多，儘管該公司去年10月時指出，產能已足以讓上季產量達到21萬輛，最新數據卻顯示，特斯拉上季的產能利用率僅達到86%。

特斯拉目前市值逼近6,700億美元，約為福特與通用汽車總市值的七倍，相當於去年每賣出一輛車，就為市值貢獻130萬美元。但特斯拉在全球車市的市占率不高，加上電動車競爭日益加劇，這代表特斯拉的交車量必須超越自己的目標，而不只是達標。

特斯拉 華爾街 標普

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