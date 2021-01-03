快訊

一張圖看天氣！ 下周先暖後冷 北台灣這兩天探10度以下

牴觸中央法規遭彈劾？ 江啟臣：國民黨準備好對抗獨裁

美科技7巨頭大飆漲 特斯拉股價翻9倍

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
特斯拉和蘋果在疫情肆虐的2020仍繳出好成績，市值大幅成長。(photo from ft.com on google)
特斯拉和蘋果在疫情肆虐的2020仍繳出好成績，市值大幅成長。(photo from ft.com on google)

儘管疫情影響全球經濟、政府反壟斷調查持續進行，對全美前七大科技龍頭來說，2020仍屬豐收的一年。七間公司的市值合計增加了3.4兆美元(約95.4兆新台幣)，其中蘋果一年內市值暴增近1兆，特斯拉的市值更因股價的帶動成長了728%，增幅七者之最。

疫情、反壟斷無法擋

CNBC報導，儘管2020年全球新冠疫情爆發、美政府的反壟斷調查為科技龍頭帶來衝擊，市場對蘋果的手機銷售、微軟的視訊軟體發展、亞馬遜電子商務、谷歌和臉書的廣告雙頭地位，及特斯拉的股價飆漲仍抱持樂觀態度，讓各家科技公司不畏阻撓，屢創佳績。

除了特斯拉外，輝達(Nvidia)也是去年大放異彩的公司之一，推出的顯示處理器被多家電競設備大廠選用，搶購一空的情況下，甚至必須加開產線才能應付大量訂單。2020的好生意讓他們的市值從前年的1440億美元翻倍成長至3200億美元，擠下去年業績衰退的英特爾成為全美第七大科技公司。

科技富豪身價飆漲

根據彭博數據顯示，全球富豪前十名中，七間科技龍頭的創辦人或執行長就占據七位。其中亞馬遜貝佐斯1900億美元身價(約5.33兆新台幣)續占第一，特斯拉老闆馬斯克去年身價暴增1420億美元(約3.98兆台幣)空降第二，一年增加的身價就比第三名比爾蓋茲的1320億美元總資產還多。

馬斯克所創立的特斯拉，股價從年初的88.6元「翻九倍」大漲至年底以最高的705.67元收關，這讓公司的市值從760億美元成長至6690億美元，讓他們去年初因疫情而關閉數條產線的陰霾蕩然無存。而蘋果也因股價大漲近80%的帶動下增加了近1兆美元市值。

【更多精采內容，詳見

特斯拉 疫情 馬斯克

延伸閱讀

百大企業贏家 特斯拉奪成長王

港龍航空創辦人孫女婿元旦特斯拉內輕生 車尾寫：Happy New Year

特斯拉搶市 Model Y降價65萬

特斯拉陸製電動休旅Model Y 售價146.3萬元起跳

相關新聞

美科技7巨頭大飆漲 特斯拉股價翻9倍

儘管疫情影響全球經濟、政府反壟斷調查持續進行，對全美前七大科技龍頭來說，2020仍屬豐收的一年。七間公司的市值合計增加了3.4兆美元(約95.4兆新台幣)，其中蘋果一年內市值暴增近1兆，特斯拉的市值更因股價的帶動成長了728%，增幅七者之最。

疫情AI多元應用 自動化服務新寵兒

未來AI技術不只應用在科技產業，房產、保險甚至政府部門都需要用到。媒體分析，AI技術話題延燒多年，在疫情下，自動化服務、機器人技術研發逐漸獲得重視，未來不只是科技公司的專屬，政府、房產甚至是傳統產業，都開始需要自動化和數位化，不過AI新創產業越來越多，未來競爭也愈大。

超巨型離岸風電機吹皺再生能源市場 一台可點亮一座萬人小鎮

荷蘭鹿特丹港口一塊狹長土地，矗立著一座巨型風力發電機，它的葉片直徑超過兩個美式足球場長度，大到難以近距離拍攝。那是奇異公司（GE）策畫的巨型離岸風力發電機測試款Haliade-X。此系列尚未裝置在海上，但已引發業界關注，將使再生能源設備競爭更激烈，也正在改變風力設備製造商、研發業者及投資人的盤算。

伊朗企業擬簽12億美元協議 擴大原油出口

伊朗國家石油公司（NIOC）表示，伊朗業者計劃簽署規模12億美元的協議，以維持與增加伊朗的原油出口。

中國擬加入CPTPP 日相菅義偉直言目前有困難

日本首相菅義偉今天在廣播節目上，談到中國有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）時說，「CPTPP的規範是非常高標...

比特幣衝破34,000美元 再創歷史新高

比特幣衝破30,000美元關卡後漲勢未歇，依據CoinDesk交易平台的資料，比特幣3日盤中上漲逾15%，觸及34,36...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。