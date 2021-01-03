美科技7巨頭大飆漲 特斯拉股價翻9倍

儘管疫情影響全球經濟、政府反壟斷調查持續進行，對全美前七大科技龍頭來說，2020仍屬豐收的一年。七間公司的市值合計增加了3.4兆美元(約95.4兆新台幣)，其中蘋果一年內市值暴增近1兆，特斯拉的市值更因股價的帶動成長了728%，增幅七者之最。

疫情、反壟斷無法擋

CNBC報導，儘管2020年全球新冠疫情爆發、美政府的反壟斷調查為科技龍頭帶來衝擊，市場對蘋果的手機銷售、微軟的視訊軟體發展、亞馬遜電子商務、谷歌和臉書的廣告雙頭地位，及特斯拉的股價飆漲仍抱持樂觀態度，讓各家科技公司不畏阻撓，屢創佳績。

除了特斯拉外，輝達(Nvidia)也是去年大放異彩的公司之一，推出的顯示處理器被多家電競設備大廠選用，搶購一空的情況下，甚至必須加開產線才能應付大量訂單。2020的好生意讓他們的市值從前年的1440億美元翻倍成長至3200億美元，擠下去年業績衰退的英特爾成為全美第七大科技公司。

科技富豪身價飆漲

根據彭博數據顯示，全球富豪前十名中，七間科技龍頭的創辦人或執行長就占據七位。其中亞馬遜貝佐斯1900億美元身價(約5.33兆新台幣)續占第一，特斯拉老闆馬斯克去年身價暴增1420億美元(約3.98兆台幣)空降第二，一年增加的身價就比第三名比爾蓋茲的1320億美元總資產還多。

馬斯克所創立的特斯拉，股價從年初的88.6元「翻九倍」大漲至年底以最高的705.67元收關，這讓公司的市值從760億美元成長至6690億美元，讓他們去年初因疫情而關閉數條產線的陰霾蕩然無存。而蘋果也因股價大漲近80%的帶動下增加了近1兆美元市值。

【更多精采內容，詳見 】