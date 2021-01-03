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疫情AI多元應用 自動化服務新寵兒

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
AI技術的推廣隨著2020疫情爆發，達到另一波高峰。（Photo from網路截圖）
AI技術的推廣隨著2020疫情爆發，達到另一波高峰。（Photo from網路截圖）

未來AI技術不只應用在科技產業，房產、保險甚至政府部門都需要用到。媒體分析，AI技術話題延燒多年，在疫情下，自動化服務、機器人技術研發逐漸獲得重視，未來不只是科技公司的專屬，政府、房產甚至是傳統產業，都開始需要自動化和數位化，不過AI新創產業越來越多，未來競爭也愈大。

疫情下AI獲重用

Techcrunch報導，雖然AI話題和技術研發行之有年，但2020年疫情肆虐下，機器人研發、自動化服務等，開始廣為各產業運用，不只是科技公司，房產、保險、政府等，都亟須AI技術的支援來優化系統，提供無接觸又便民的服務。

身為新創公司Scale AI老闆的Alexandr Wang表示，公司才創立四年，過去為自動駕駛汽車公司提供訓練機器的學習模型，以及數據分析提供，而這些自動駕駛的車輛和自動機器人商業化後，大多用於倉儲工作。

不過2020年開始AI市場發生劇烈變化，從電子商務、傳統產業到政府、保險公司等，都紛紛成為Scale AI的客戶，因為疫情的關係，各項業務都不得不轉到線上，因此個行業都需要一套自動化AI系統，來協助民眾從繳納貸款、保單到購物，都可以便利又安全。

法規也須與時俱進

Wang表示，以自動化客服為例，現在銀行、電子商務大公司，甚至小型的餐飲業，都仰賴自動化客服，過去依賴傳統方式運作的單位，也都來尋求AI技術的支援，例如政府單位就是一個很好的例子，「你以為永遠不會跟AI扯上關係的政府事務，都希望我們來打造專屬的自動化系統。」

經濟速遞報導，過去多年，越來越多公司高層和管理人員，了解到AI技術的應用可以如何推展各自的業務，尤其在疫情中，傳統紙本工作幾乎停擺，讓傳產、政府單位等過去數位化較為緩慢的單位，都開始正視此一問題。

「我很高興，我們不只是在做自動化汽車，而是各個產業都能應用AI技術。」Wang也指出，這片市場潛力無窮，但競爭也大，且AI技術發展到最後，會產生一些資安、AI道德和法規的問題。他認為，技術進步的同時，社會觀念和法規立定也要跟著推進。

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