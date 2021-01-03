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比特幣創新高衝破3.1萬美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣首度衝破30,000美元後，繼續大漲7.5%超越31,000美元，再創歷史新高價位。（路透）
比特幣首度衝破30,000美元後，繼續大漲7.5%超越31,000美元，再創歷史新高價位。（路透）

最大加密幣比特幣（Bitcoin）2日首度衝破30,000美元後，繼續大漲7.5%超越31,000美元，再創歷史新高價位。

比特幣正以跌破眼鏡的神速，突破一個又一個的里程碑，上個月首度站上20,000美元之後，就一路過關斬將，單月漲幅近50%，現在又闖過30,000美元關卡。

去年3月，比特幣受新冠肺炎疫情爆發所衝擊，曾一度崩跌25%。

Guggenheim投資公司投資長米納德認為，比特幣以目前這種凌厲上攻力道，最後有可能會攀高到40萬美元。

花旗分析師最近一份報告也指出，從技術分析角度來看，今年底可望站在31.8萬美元。

彭博行業研究商品策略師麥克葛隆說：「比特幣目前在全世界漸漸被納入投資組合。」支持者認為，比特幣在現今各央行拚命放水印鈔的大環境之下，可做為保值之用。

比特幣去年大漲三倍。目前市場看法分歧，追捧者將加密貨幣視為美元走弱和通膨風險的避險工具，另一派因比特幣的投機性質和幣值暴起暴落而質疑其有效性。

加密貨幣交易平台Bitfinex技術長Paolo Ardoino說：「愈來愈多機構投資人參與並助長當前牛市的同時，我們可能看到愈來愈多散戶將比特幣看做數位黃金。」

加密貨幣經紀商OSL公司認為，研判比特幣漲勢，可留意今年第1季的價格走勢，值得關注的是，若出現回檔，機構投資人是否逢低買進。

美國證管會日前的資料顯示，VanEck合夥公司已再度推動設立追蹤比特幣的ETF，申請設立VanEck比特幣信託，華爾街正重燃「比特幣ETF」之夢。

對加密貨幣投資人來說，加強監管仍是一大風險。例如，美國證管會去年12月出面指控瑞波公司出售瑞波幣（XRP）時，誤導投資人。

比特幣 加密貨幣

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