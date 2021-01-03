美喬治亞州選舉 美股指標

美國喬治亞州兩席參議員決選將於5日（周二）舉行，由於選舉結果攸關共和黨能否保有參院多數黨地位，進而影響美國總統當選人拜登上任後的施政成敗，可能使市場波動加劇。

市場人士擔心，民主黨若贏這兩席，即將上台的拜登政府將控制國會參、眾兩院，或許會採取行動把2017年調降的企業稅率再升回來，這將對企業獲利與股價構成壓力。

但同時，民主黨勝選也可能激勵美股上漲，因為未來一年加碼推出更大規模財政刺激方案的機率隨之升高。

基於這些理由，Glenmede投資策略師雷諾茲認為，喬治亞州決選對華爾街可能是「大事一樁」。他說：「即使更大規模財政方案為市場注入強心針，投資人也必須權衡利弊得失，把企業稅率調升的隱憂納入考量。」

分析師大多預測喬治亞州現任共和黨籍參議員羅夫勒和珀杜可望勝選，博弈市場估共和黨有65%機率保有參院控制權。但民調整合網站RCP的最新調查顯示，民主黨籍挑戰者沃諾克和奧索夫的平均民調分別領先1.8和0.8個百分點。

許多投資人認為，美股已熱得冒泡，對疫苗推出、財政紓困、經濟復甦等利多已充分反應過了，所以5日喬治亞州決選結果可能掀起市場波動。特別是調漲企業稅率的風險若升高，可能澆熄投資人對盈餘成長強彈的希望。FactSet訪調分析師預估，標普500企業2021年盈餘可望銳增22.1%，這將是十年來最大年比增幅，並扭轉2020年滑落13.6%的頹勢。

但另有分析師認為，就算民主黨勉強掌控參院，拜登想要調高稅率比通過新財政紓困案難多了，也因此5日選舉在股市應該不會激起多大漣漪。