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五大族群 2020豐收年
疫情去年一度讓美股跌入熊市，標普500指數自谷底回升68%，不僅改寫新高紀錄，還增添約14兆美元的市值。
科技大咖
在蘋果、亞馬遜與Netflix引領下，主要指數創新高。亞馬遜去年漲76%，蘋果更成為市值2兆美元的公司。
電動車
投資人看好電動車未來高度成長的前景，因為愈來愈多消費者和決策者擁抱乾淨能源。特斯拉去年飆漲743%。
半導體
新冠疫情推升晶片需求，例如繪圖晶片大廠輝達去年漲122%，且輝達遊戲事業將有助延續這股動能至今年。
電商
在家網購的動能，嘉惠PayPal等支付業者。在消費者需求持續從實體店家轉往線上的情況下，後市可望續閃亮。
快遞
線上購物激增，加上需配送疫苗至全美各地，幫助推升聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）等公司的漲幅。
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