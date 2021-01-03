五大族群 2020豐收年

疫情去年一度讓美股跌入熊市，標普500指數自谷底回升68%，不僅改寫新高紀錄，還增添約14兆美元的市值。

科技大咖

在蘋果、亞馬遜與Netflix引領下，主要指數創新高。亞馬遜去年漲76%，蘋果更成為市值2兆美元的公司。

電動車

投資人看好電動車未來高度成長的前景，因為愈來愈多消費者和決策者擁抱乾淨能源。特斯拉去年飆漲743%。

新冠疫情推升晶片需求，例如繪圖晶片大廠輝達去年漲122%，且輝達遊戲事業將有助延續這股動能至今年。

在家網購的動能，嘉惠PayPal等支付業者。在消費者需求持續從實體店家轉往線上的情況下，後市可望續閃亮。

快遞

線上購物激增，加上需配送疫苗至全美各地，幫助推升聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）等公司的漲幅。