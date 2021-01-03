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百大企業贏家 特斯拉奪成長王

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

英國金融時報1日公布全球「2020年百大企業贏家」排行榜，以全年股價上漲帶動的市值增加幅度排名，電動車大廠特斯拉（Tesla）以787%漲幅勇奪第一，台灣的台達電和聯發科分別以85%與79%漲幅名列第91與第99名。

若以市值增加的金額計算，冠軍是蘋果（Apple），台灣護國神山台積電排第七。

金融時報表示，排行榜是取2020年開始時市值在100億美元以上的公司，以標普全球的數據，依這些公司去年的股價漲幅排名。

即使在去年3月新冠疫情帶來的不確定性達到最高，股市大盤跌挫時，仍有疫苗公司莫德納（Moderna）、視訊會議平台（Zoom Video）和健身器材製造商派樂騰（Peloton）等企業異軍突起。因此，封鎖措施和眾多的死亡病例沒有阻擋贏家出頭；投資人後來興趣延伸更廣，年底論英雄時，擴及多類產業。

以漲幅計，前十大企業有電動車製造商、電子商務、視訊會議、分享圖象創意網路社群以及製酒商。美國企業占五個最多，中國大陸有拼多多、比亞迪、山西杏花村汾酒廠與隆基綠能科技四家，第二名新加坡的Sea集團是亞洲排名最高企業。

以全年增加的市值金額計算的話，就全是大型企業的天下了。蘋果以增加將近1兆美元穩坐龍頭，台灣的台積電增加約2,000億美元拿到第七名。第二名是亞馬遜（Amazon）；年度話題度最高的特斯拉，在這類排名也高居第三。

以85%漲幅擠進百大排行的台達電，金融時報說，新能源車輛興起，帶旺了台達電的電動車和油電混合車電力管理元件業績；而聯發科去年股價漲79%，主要受惠於持續中的5G網路升級，分析師繼續看好後市，因為許多5G平價手機採用聯發科晶片。

台積電 特斯拉

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