飯店變出租公寓 在美掀風潮

一些投資人正收購飯店並轉型改做出租公寓，成為新冠肺炎疫情正翻轉美國房地產市場的寫照之一。

華爾街日報報導，這些買家瞄準陷入營運危機的飯店，以便宜價格接手經營困難或被迫喪失抵押品贖回權的房地產。

在許多家庭於經濟衰退期間拮据度日、不得不縮減支出之際，投資人尋求從需求成長中的廉價租屋市場賺一筆。

例如房地產投資公司Vivo Living在2019年末首度將旗下擁有112間客房的飯店改裝成公寓，疫情爆發之後，該公司已在亞利桑那州梅薩市、印第安納州南灣及北卡羅來納州溫斯頓─塞勒姆，啟動逾三項飯店改裝計畫，並洽談在2021年初於聖安東尼外圍買下第四棟飯店。

Vivo Living總經理諾維爾說：「我們將自身視為資源回收建設商。」

在各種房地產中，Vivo瞄準的是擁有露天迴廊與樓梯的老舊汽車旅館。諾維爾說：「全美有許多旅館擁有露天長廊，這項功能在飯店業已經過時，但如果與鄰近擁有庭園的集合式透天厝相比，它們幾乎擁有相同的土地面積與類型。」

房地產投資公司SHIR資本總經理戈登表示，這些飯店改裝成的出租公寓最適合的市場，是與每月租金超過1,000美元的新成屋套房競爭。若飯店套房的租金便宜20%，便極具競爭力。

戈登說：「我們嘗試在這種市況下解決平價住宅的問題，儘管打造可負擔住宅並非我們原先的計畫。」他表示，「長住型飯店」是打造便宜公寓的理想選擇，雖然房間面積通常比普通公寓小，但是早已配有浴室和小廚房。

投資人表示，儘管要改裝陳舊飯店，會耗費更高成本，但通常只需耗時一年，且比起重頭建起更加快速。

這類飯店轉型有愈來愈多的趨勢，部分房地產甚至改裝為辦公室，反映疫情大幅衝擊飯店產業，旅遊驟減導致許多旅館歇業或出現巨額虧損。

根據研調業者Trepp的數據，在抵押貸款被金融機構證券化的飯店中，截至11月有多達19.66%的比率未能償還貸款本息，遠高於去年同期的1.52%拖欠比率。

其實早在疫情爆發前，飯店業過去十年大興土木，已使得部分城市的客房數供過於求。