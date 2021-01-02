陸三電信商 強制在美下市

紐約證券交易所（NYSE）表示，正展開針對中國移動、中國電信和中國聯通（香港）等三家中國大陸電信業者的下市程序，以遵守川普政府的行政命令；該行政命令禁止美國人投資疑似與中國大陸軍方有關聯的陸企。

紐約證交所在2020年12月31日發布聲明表示，中國移動、中國電信和中國聯通（香港）三家公司的股票，將在2021年1月7日至11日間暫停交易，並已啟動這三家公司的下市程序。

紐約證交所表示，其法遵部門NYSE Regulation已達成決議，認定這幾家發行人不再適合掛牌，因為美國政府的行政命令，禁止提供所有能讓美國人交易中共軍方關聯企業的證券。

彭博資訊指出，這三家大陸電信商都另外在香港掛牌，所有營收都來自大陸，除了在美國上市，在美國的業務不多，且相較於香港，這三家公司在紐約證交所的交易量也很清淡，因此美中地緣政治衝突升溫之際，紐約證交所下市之舉的象徵意義較大。

美國總統川普2020年11月簽署一項行政命令，禁止美國人投資疑似由中共軍方掌控的陸企，以陸企濫用商業行為為由施壓北京。

這項命令已導致多家大陸公司被剔除出MSCI、標普道瓊全球和富時羅素彙整的股價指數。

美國政府已對大陸電信業實施一連串打壓措施。美國聯邦通訊委員會（FCC）去年5月禁止中國移動在美國營運，12月要求電信商移除華為製造的電信設備，並開始評估是否要允許中國電信在美國營運。中國電信美國部門去年6月告知FCC，該部門是總部設在美國的獨立事業，不受大陸政府掌控。

過去十年來，紐約證交所與那斯達克交易所為了擴充首次公開發行股票（IPO）事業，已積極吸引大陸企業掛牌，特別是網路業者。