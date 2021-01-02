美20州調漲最低工資

美國20個州自1日起調漲最低工資，時薪調幅從8美分到1.5美元不等，加州則將從13美元調整成14美元（約新台幣393元），為全美各州最高。

CNN報導，1日起調漲最低工資的州，包括明尼蘇達州大型雇主的勞工時薪將調升8美分，增至10.08美元；新墨西哥州的勞工時薪調高1.5美元至10.5美元；紐澤西州的勞工時薪將上調至12美元；加州聘有26名以上員工的雇主，時薪將上調到14美元，待遇居全美各州之冠。

美國聯邦政府規定最低工資為7.25美元，自2009年來便未曾調升，但自1日起，美國29個州的最低工資都將超過這個水準。一些州好幾年前就已拍板調漲最低工資，但在當前新冠肺炎疫情重創低薪工作者的生活之際，此舉的意義顯得更重大。

柏克萊加大勞工研究與教育中心主任賈可伯表示，許多低薪的服務業勞工在疫情期間持續工作，面臨更高的染疫風險，這波調薪措施將成及時雨，畢竟許多家庭都因疫情危機而陷入困頓。

美國智庫經濟政策研究所（EPI）經濟學者澤珀爾說，在不景氣期間，更有必要調漲勞工的薪資，因為在許多人失業下，勞工幾乎沒有磋商加薪的能力，讓雇主得以維持工資在低檔。

他認為，對這20個州而言，調漲最低工資的長期效應為利大於弊，「將資金重分配給低薪勞工，是個聰明的政策，因為這群勞工將花費這筆錢」，「有助填補經濟當前面臨的消費者需求缺口」。

聯邦數據顯示，領取最低工資的勞工，通常是較年輕、且從事休閒與餐旅業的勞工，而這些偏重服務的業者，在新冠疫情期間受到的衝擊尤其大，因當局的防疫措施迫使餐廳、旅館及娛樂場所暫停營業。