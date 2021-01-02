美股天價封關 今年續牛

美國股市在2020年封關日締造新猷，道瓊工業和標普500指數收盤都創歷史新高，那斯達克綜合指數也寫下2009年來最大年漲幅，為動盪的一年畫下圓滿句點。展望2021年，分析師看好美股將繼續上攻，但宜提防通膨上升的風險。

道瓊工業指數2020年12月31日收盤漲196.92點或0.7%，收在30,606.48點，是2020年第14度改寫收盤新高；標普500指數收漲0.6%，報3,756.07點，全年第33次登新高峰；那斯達克綜合指數漲0.1%至12,888.28點，只差約10點就可第56度刷新高。

美股三大指數合計在2020年改寫逾百次新高紀錄，並在歡呼聲中封關。道瓊全年勁揚7.2%，標普500躍漲16%，那斯達克更飆升44%。若計入2019年表現，標普和那指連兩年漲幅分別為1998年和1999年來最大，道瓊這兩年漲勢是2017年來最猛。

在封鎖抗疫重創經濟的一年能有如此耀眼表現，令人稱奇。但政府和央行採取空前措施提振經濟，鼓勵投資人眼光跳脫短期苦難、放眼來年成長。

荷蘭國際集團全球總經研究主管柏澤斯基說：「回顧這一年，黑天鵝遭決策官員溺斃。」在大規模疫苗接種使商業活動恢復正常的期待下，他認為「2021年全球同步復甦可期」。

分析師認為，各國開始為民眾施打疫苗、且將持續推出刺激政策等利多，將帶動美股2021年繼續上漲，但通膨是一大隱憂。FactSet訪調經濟學家的共識預測是，2021年美國核心消費者物價指數（CPI）可能攀升1.8%。RBC資本市場意見調查顯示，59%的受訪投資人認為通膨未來半年至一年將加速。

通膨率若在Fed的2%目標上下是好事，反映經濟傷口癒合鼓勵投資和支出；但若升幅遠大於此，甚至迫使Fed提早升息，可能帶來大震撼。

大型科技股和動能股去年領漲，電動車大廠特斯拉全年股價狂飆743%，視訊會議平台Zoom激漲396%，蘋果漲81%，亞馬遜漲76%。蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母（Alphabet）、臉書、特斯拉及輝達等七大科技業者去年市值共增加3.4兆美元，光是蘋果的市值就躍增近1兆美元。