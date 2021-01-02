美元弱 金價看漲二成

美元指數（DXY）2020年全年重貶約6.8%，為2017年來最大貶幅，封關日更失守90整數關卡，帶動貴金屬行情走揚，黃金價格全年漲逾24%，白銀更漲逾47%。分析師認為，在美元匯價2021年持續看貶之際，金價有望再漲20%，白銀表現將更勝黃金。

美元指數2020年跌6.8%，以89.937作收，主因多國開始施打新冠疫苗，推升經濟復甦的期望，且美國利率將持續維持在接近零的水準，聯準會短期內不會減少購債，都削弱美元吸引力。

黃金和白銀2020年表現亮眼，紐約黃金期貨2020年累計漲逾24%，收每英兩1,895.1美元，現貨行情漲逾25%至每英兩1,898.67美元，白銀現貨價漲47.9%至每英兩26.4024美元，都締造2010年來最大單年漲幅。

分析師認為，美國政府可能加碼推出財政刺激措施，加上美國財政赤字與經常帳逆差持續擴大，2021年都將繼續拖累美元。資產管理公司Ravenscroft投資長波契爾預估，美元未來幾年將持續走貶，雙赤字規模將遠甚於其他主要經濟體。

獨立分析師諾曼認為，政府債務暴增、通膨回升與市場動盪等威脅，都將有助支撐金價，預估金價2021年有望再漲20%。