企業排隊掛牌 IPO有望續熱

美國2020年股票首次公開發行（IPO）市場火熱，籌資規模寫下歷來新高，且這股熱潮可望延續至2021年，加密貨幣交易所Coinbase和線上券商平台Robinhood都可望掛牌上市。

彭博資訊報導，2020年在美國證交所的IPO籌資金額約1,800億美元，較2019年激增逾一倍，並打破2000年的1,020億美元歷史紀錄，原因是去年下半年股市大漲，且更多企業透過特殊目的併購公司（SPAC）途徑上市。

彭博資訊分析，這股IPO熱潮可望延續至今年，並彙整可望在今年上市的企業，包括網購分期付款公司Affirm、約會應用程式Bumble、軟體業者Databricks、生鮮外送業者Instacart、市場分析公司Qualtrics、電玩遊戲平台Roblox等業者；而當中最受矚目者，莫過於Coinbase和Robinhood。

Coinbase在上月表示，已向美國主管機關提交上市申請。在以老虎全球管理公司為首的投資人投資Coinbase 3億美元後，Coinbase在2018年的估值超過80億美元。在比特幣本周漲破29,000美元、刷新歷史紀錄之際，若Coinbase掛牌上市，將是加密貨幣產業一大突破。

交易平台Robinhood最快將在第1季掛牌上市。去年美國IPO市場火熱，一大原因正是Robinhood帶動的散戶交易熱潮。由特內夫和巴特創辦的Robinhood，去年9月籌資4.6億美元，估值也升至117億美元。

Robinhood的IPO風險，可能來自監管機關質疑商業模式。麻州當局已表示，該平台吸引了承擔「不必要交易風險」的投資新手。