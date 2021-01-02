企業排隊掛牌 IPO有望續熱

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

美國2020年股票首次公開發行（IPO）市場火熱，籌資規模寫下歷來新高，且這股熱潮可望延續至2021年，加密貨幣交易所Coinbase和線上券商平台Robinhood都可望掛牌上市。

彭博資訊報導，2020年在美國證交所的IPO籌資金額約1,800億美元，較2019年激增逾一倍，並打破2000年的1,020億美元歷史紀錄，原因是去年下半年股市大漲，且更多企業透過特殊目的併購公司（SPAC）途徑上市。

彭博資訊分析，這股IPO熱潮可望延續至今年，並彙整可望在今年上市的企業，包括網購分期付款公司Affirm、約會應用程式Bumble、軟體業者Databricks、生鮮外送業者Instacart、市場分析公司Qualtrics、電玩遊戲平台Roblox等業者；而當中最受矚目者，莫過於Coinbase和Robinhood。

Coinbase在上月表示，已向美國主管機關提交上市申請。在以老虎全球管理公司為首的投資人投資Coinbase 3億美元後，Coinbase在2018年的估值超過80億美元。在比特幣本周漲破29,000美元、刷新歷史紀錄之際，若Coinbase掛牌上市，將是加密貨幣產業一大突破。

交易平台Robinhood最快將在第1季掛牌上市。去年美國IPO市場火熱，一大原因正是Robinhood帶動的散戶交易熱潮。由特內夫和巴特創辦的Robinhood，去年9月籌資4.6億美元，估值也升至117億美元。

Robinhood的IPO風險，可能來自監管機關質疑商業模式。麻州當局已表示，該平台吸引了承擔「不必要交易風險」的投資新手。

IPO 生鮮 比特幣

延伸閱讀

影／連假首日嘉義市人車潮滿滿 名店用餐要排2小時

人都跑來這裡！台中萬和宮香客點燈安太歲現人潮

梨山元旦升旗改線上直播 現場發200條圍巾10分鐘全搶光

阿妹跨年演唱會結束 限量口罩不退燒！民眾徹夜排隊

相關新聞

美股天價封關 今年續牛

美國股市在2020年封關日締造新猷，道瓊工業和標普500指數收盤都創歷史新高，那斯達克綜合指數也寫下2009年來最大年漲...

南韓上月出口爆發 年增12%

南韓2020年12月出口增幅為26個月來最大，反映晶片需求強勁和全球需求好轉，儘管2020全年仍呈現衰減，年尾強彈顯示出...

陸三電信商 強制在美下市

紐約證券交易所（NYSE）表示，正展開針對中國移動、中國電信和中國聯通（香港）等三家中國大陸電信業者的下市程序，以遵守川...

美20州調漲最低工資

美國20個州自1日起調漲最低工資，時薪調幅從8美分到1.5美元不等，加州則將從13美元調整成14美元（約新台幣393元）...

疫情效應 美300種藥品漲價

醫療保健研究業者3 Axis顧問公司分析的數據顯示，輝瑞（Pfizer）、賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（Glaxo...

美綠卡工作簽證 禁令延長

白宮於2020年12月31日延長移民與工作簽證禁令，凍結發放綠卡與多種工作簽證直至2021年3月底，以保護美國本土勞工，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。