亞太將掀企業併購潮
銀行界人士和律師預料，新冠肺炎疫情帶旺科技業業績，將讓今年亞太地區的企業併購活動更熱絡，在此同時，若美中關係更和緩，也有望提振大陸對外投資，幫助亞太併購潮更上層樓。
路透報導，2020年亞太企業參與的併購案，總交易額較2019年成長19%至1.2兆美元，其中科技、電信業占整體交易的比率為23%，遠高2019年的14%，零售、消費品、服務等產業的比重也同步升高。
高盛亞洲併購部門共同主管鄭敏（音譯）表示，疫情加快數位化、電商和金融科技的腳步，使相關企業的規模與財力大增，升高策略投資的可能性。
瑞銀亞洲併購部門主管盧穗誠指出，儘管許多國家的監管機關反對陸企發動的併購活動，但陸資對外收購前景仍佳，陸資對歐洲優良資產仍有很大興趣。
投資人表示，拜登政府上台不代表美中關係會立即改善，但預料拜登會提出預測性較高的政策路徑。交易員也預期，將有更多亞洲企業的策略性投資涉及跨國交易，也可能會有更多跨國企業出售在亞洲的資產。
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