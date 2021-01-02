大咖拓版圖 尋覓獵物

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

隨著2021年全球製藥業面臨的監管風險降低，大型藥廠將打開荷包、搜尋併購獵物，製藥業預料將迎來併購熱潮。

華爾街日報報導，2020年至12月30日止，製藥業的併購交易總金額約為2,530億美元，低於2019年創紀錄的4,320億美元，主要受到新冠肺炎疫情、製藥業監管前景的不確定性影響。

不過，投資人預期，這種情況將在2021年改變。首先，製藥產業的監管前景比先前明朗許多。美國總統當選人拜登在競選時雖矢言要實施嚴格的藥品定價新措施，但基於美國新冠疫情仍在惡化，不太可能是拜登政府的優先工作。

此外，雖然參議院的掌控權會花落誰家仍未確定，但民主黨已確定無法取得參院的大規模席次優勢，因此推動廣泛立法的努力將面臨挑戰，而藥廠以創紀錄的速度開發出新冠疫苗，也累積了一些政治資本。近來製藥業的併購活動已回溫，包括阿斯特捷利康上月同意以390億美元收購Alexion製藥，禮來之前也以8.8億美元買下基因療法新創公司Prevail Therapeutics。

華爾街日報指出，大藥廠將持續找尋併購目標，但代價也將不低。一項反映中小型生技股的指數2020年累計漲約50%。藥廠近年調高既有藥品價格的意願已沒那麼高，因為可能成為華府政壇的撻伐重點目標。

疫情 華爾街 拜登

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