台積電ADR小漲0.13%再攀新高 聯電回落近3%
台股ADR周四（31日）漲跌互見，台積電ADR小漲0.13%，較台北交易股票溢價15.6%，股價再創新高，但聯電、日月光、中華電ADR均下跌。
道瓊工業指數31日上漲196.92點，或0.65%，至30,606.48點；標普500指數上漲24.03點，或0.64%，至3,756.07點；那斯達克指數上漲18.28點，或0.14%，至12,888.28點。
費城半導體指數收盤上漲0.42%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.84 -0.85%
中華電 CHT 38.62 -0.57%
台積電 TSM 109.04 +0.13%
聯電 UMC 8.43 -2.66%
資料來源：彭博資訊
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