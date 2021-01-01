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10港人偷渡台灣不成遭判刑 龐培歐強烈譴責深圳法院

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。路透
美國國務卿龐培歐。路透

12港人偷渡赴台，遭中國大陸海警逮捕，除2名未成年人交香港警方外，其中10人「被送中」，30日被深圳市鹽田區法院判囚7個月至3年不等。美國國務卿龐培歐31日發布聲明表示，美國強烈譴責深圳法院的行動，呼籲立即無條件釋放被判入獄的10人。

龐培歐說，「一個會阻止本國人民離開的政權，無權自稱強國或全球領導地位；這僅僅是一個害怕自身人民的脆弱獨裁政府。」

龐培歐表示，中共對12港人的迫害，其中兩人被捕時只是少年，暴露了北京野蠻行徑、公然暴露北京不顧自己過去簽署的國際條約，並蔑視港民權利。

龐培歐多次發表聲明聲援香港人民，這次，他暗批港府為「地方走狗」。

龐培歐表示，在北京及其地方走狗摧毀其法治和剝奪港民自由之前，香港是一個繁榮之地；試圖逃離暴政的12港人，在國外應接受英雄式歡迎，而非俘虜、秘密審判與監禁。

龐培歐 北京 香港

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