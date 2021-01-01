2020年大回顧：疫情新常態下 全球生活的五大轉變

充滿苦難及挑戰的2020年告終，儘管新冠肺炎疫情在今年肆虐全球，為各地人們帶來重重困境，但也讓人們的生活出現許多重大轉變，從而有望邁向更光明的前景。

美國財經媒體CNBC在訪問專家後，彙整了2020年全球「疫情新生活」的重大轉變、以及後疫情時代生活的影響：

1. 全球公衛領域的巨大進步：新冠疫苗的誕生、遠距醫療廣泛應用

在不到一年的時間裡，醫學專家研發出多款候選新冠疫苗，並且快速獲得批准並展開施打作業，預示著疫情大流行有望落幕。

各國實施嚴格的封鎖令和社交距離措施，迫使從人們廣泛採用遠程醫療服務。美國醫學協會估計，目前至少有90％的醫生採用遠距看診，其中逾三分之二的病患預期，遠程醫療對他們的就診方式產生長期影響。

2. 企業加速朝乾淨能源轉型

但隨著疫情全球旅行銳減、城市交通流量驟降，人類對環境的破壞也減緩。根據柏克萊加州大學的數據，人類減少活動僅六周時間，距離舊金山第一個避難所的區域二氧化碳排放量就減少了25％。

與此同時，一些政府和企業也堅持落實環境永續轉型的承諾。科技公司Cree執行長Gregg Lowe指出，20多國已打算逐步淘汰以汽油驅動的汽車；Cree為電動車和可再生能源基礎設施提供動力。

3. 居家辦公帶來工作彈性

企業溝通軟體公司Bluescape執行長Peter Jackson表示：「人們進入更加靈活、對員工友善及高效能的新工作時代，告別把工作時間和地點綁在一起、朝九晚五的傳統辦公方式。」

全球績效管理公司蓋洛普（Gallup）今年的一項調查顯示，五分之三的美國員工表示，即使在防疫限令解除後，他們仍希望在家工作。

4. 種族平等運動：企業展開多元化和包容性的改革

今年3月，非裔美國人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引發全球的反種族歧視示威，也讓民眾再度談論種族不平等議題，促使多國政府和企業譴責種族歧視，承諾要為少數族群創造公平的競爭環境。

貝萊德（BlackRock）、微軟（Microsoft）和目標百貨（Target）等企業，今年稍早都表示將聘僱更多非裔和拉丁裔人才。那斯達克集團（Nasdaq）今年也宣布，將要求在其證交所上市的所有公司，必須至少有一位出身少數族群的董事。

5. 企業創新：電子商務、非接觸式交易蓬勃發展

新冠疫情來襲，導致各國採取封鎖措施以遏止疫情，全球企業今年都迅速調整、甚至全面改變營運模式，以在疫情下求生。

凱捷財務顧問公司說，這個轉變雖然對許多人造成困擾，卻也為許多產業的創新鋪路，例如雜貨店和餐館開始採用線上訂單和非接觸式交易，以滿足需求。