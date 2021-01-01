比特幣觸及29,000美元

比特幣行情在2020年最後一天漲勢未歇，12月31日盤中衝破29,000美元關卡，再創新高價，全月漲近50%，為2019年5月來最大單月漲幅。

彭博資訊報價顯示，比特幣12月31日盤中上漲1.34%，攀抵29,292.47美元，再創新高，之後回落至28,322.89美元。

加密貨幣經紀商OSL公司表示，比特幣的漲勢已經延續好幾周，若要研判今年第1季的價格走勢，可觀察在行情回檔時，機構投資人是否逢低買進。

美國證管會的資料顯示，VanEck合夥公司已再度推動設立追蹤比特幣的指數型基金（ETF），申請設立反映MVIS CryptoCompare比特幣基準價格的VanEck比特幣信託，重燃華爾街的「比特幣ETF」之夢。

在比特幣價格飆漲之際，外界對加密貨幣的看法持續分歧，有人主張加密貨幣能規避美元疲軟和通膨風險，另一派則認為比特幣是種投機投資、價格大起大落，質疑這種資產的正當性。

對加密貨幣投資人來說，監管憂慮仍是一大風險。證管會去年12月指控瑞波公司出售瑞波幣（XRP）時，誤導投資人。