股東點頭 Tiffany降價賣LVMH

美國珠寶商Tiffany股東通過法國路易威登集團（LVMH）提出的近160億美元併購案，結束了這兩家精品零售商僵持逾一年來的紛爭，也讓LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）持續壯大旗下的精品王國。然而，未來LVMH將面臨如何整合Tiffany的挑戰。

LVMH表示，Tiffany在2020年12月30日舉行線上特別股東大會，逾99%股東都投票贊成這項交易，預計年初完成交易。根據雙方在2020年10月重新談判的結果，收購價碼為158億美元，比原本談定價碼少4.25億美元。

LVMH於2019年底首次提出這項併購案，但在新冠肺炎疫情衝擊精品業，LVMH一度放棄這項交易，迫使Tiffany在2020年9月提起訴訟，要求LVMH履行交易。

雙方隨後在2020年10月宣布達成協議，LVMH將以每股131.5美元的價格收購Tiffany，低於原先的每股135美元出價。

如今LVMH將面臨如何整合Tiffany的挑戰。分析師表示，LVMH可能會調整Tiffany的商品陣容、檢視門市、並採取更加積極的數位行銷策略。

Tiffany的管理層可能也會出現人事異動，原因是LVMH的億萬富豪執行長阿諾特（Bernard Arnault），傾向安排自己的人馬掌管新公司，以加強對新公司的掌控。

華爾街日報報導，這兩家公司合併後的蜜月期可能不長。

雖然珠寶業在疫情期間的表現優於其他精品，但Tiffany在全球珠寶市場的表現可能仍欠佳。該公司在截至2020年10月為止的九個月間，營收銳減25%。

Tiffany的營收高度仰賴遊客，尤其是紐約第五大道上的旗艦店，但疫情已導致觀光客卻步。情侶延後結婚，也使Tiffany訂婚戒指業務受到影響。

不過，LVMH過去經營高端珠寶品牌市場的成績可圈可點，該公司2011年收購寶格麗（Bvlgari）時，寶格麗的營業利益率只有8%，根據Jefferies估算，到2018年時這個數字已幾乎成長兩倍至25%。