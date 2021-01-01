2020全球併購規模3.6兆美元

最近幾周連串的併購交易，帶動2020年全球企業併購交易金額達到3.6兆美元，凸顯下半年的併購活動急遽回溫。

金融時報報導，根據路孚特（Refinitiv）數據，2020年全球企業併購交易總金額較2019年減少5%，主要是上半年的併購活動因疫情陷入停滯，但下半年展現了強勁的復甦力道。

根據路孚特，2020年7月來敲定的企業併購成交金額超過2.3兆美元，較上半年激增88%；第3、4季交易總額均超過1兆美元，為2008年以來第二度連兩季的併購交易金額超過1兆美元。

從區域來看，儘管美國總併購件數增加，但全年總併購交易金額卻銳減21%至1.4兆美元；相較之下，歐洲併購額成長34%至9,890億美元，亞洲增加15%至8,720億美元。

交易員表示，併購交易在2020下半年轉趨活絡，主要歸功於新冠疫苗上市，以及拜登贏得美國總統大選帶來政治穩定。摩根大通全球併購聯席主管艾揚格說：「在新冠病毒以外，這是一個非常有利於併購交易的環境：股市創高、低利率，股票投資人也樂於為企業成長埋單。」

2020年最後一季的大型交易包括標準普爾全球公司以440億美元收購同業IHS Markit等。