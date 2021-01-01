聯準會鴿派勢力大增
美國聯準會（Fed）決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）12位有投票權的委員中，2021年將有四位委員「輪值」取得投票權，使FOMC決策結構更偏「鴿派」。無論新冠肺炎疫苗效果如何，Fed都更不可能緊縮貨幣政策。
在2021年取得投票權的四位委員中，著名的「大鴿派」芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯，將擁有投票權，取代「偏鷹派」的克里夫蘭總裁梅絲特。
其他三組輪替委員分別是，里奇蒙聯準銀行總裁巴金將取代費城的哈克，亞特蘭大的波斯提克將取代達拉斯的卡普蘭，及舊金山的達利將取代明尼亞波利的卡斯哈里。
Fed新任理事（永遠有投票權）瓦勒已於2020年12月18日就職，他也篤定屬於「鴿派」；他贊同Fed的新決策理念，即低失業未必就會自動拉升通膨。
Fed去年8月採取新的決策架構，改以「一段期間內平均通膨率達到2%」為目標；亦即未來若通膨率超過2%，不會因為通膨率一達標就升息，如此將使可能升息時機延後。
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