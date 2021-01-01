美歐貿易關係 再陷緊張

美國和歐盟的貿易關係再陷緊張，美國政府以民航業補貼爭議為由，宣布將對歐盟部分產品加徵關稅，而法國恢復課徵數位稅後，美方也決定對法國價值13億美元的商品，加徵關稅，都成為美國總統當選人拜登於20日上任後，面臨的最新挑戰。

美國貿易代表署（USTR）2020年12月31日宣布，正在修改部分關稅措施，因為歐盟在計算對美加徵的關稅時，設定的時間範圍對美國不公，歐盟「必須加以補償」。

USTR指出，美國已向歐盟解釋，但歐盟拒絕改變做法，美方因而決定調高某些歐盟產品的關稅，包括法國、德國的飛機零件和葡萄酒。USTR在聯邦公報中表示，受影響的產品金額維持在75億美元，並且調整加徵關稅的時間點，與歐盟相符。

這是雙方過去16年來民航業補貼爭端最新進展，這項爭議涉及美國的波音公司和歐洲的空中巴士；美國在2019年底對歐盟和英國約75億美元商品加徵進口關稅，歐盟則在2020年11月對美國約40億美元商品課稅。

歐盟執委會對於美國的最新行動表示遺憾，並表示未來雙方能否達成協議，將取決於與拜登政府磋商的結果。拜登與他的高級顧問團已表示，希望修補和歐盟等盟邦的貿易關係。

此外，全球數位稅的爭端也再次升溫；法國2020年曾同意暫緩對臉書、亞馬遜、Google等科技巨擘的數位事業營收徵稅，美國則延後實施反制措施。

然而，法國已恢復課徵數位服務稅；義大利和英國等國家2020年也已推出類似的數位稅法規，並準備在未來幾個月內開始徵收。

美國預定2021年1月6日起對化妝品、手提包等價值13億美元法國進口商品加徵關稅；美方也正在進行調查，可能對其他十國加徵類似關稅，包括英國、義大利、印度和西班牙。

數位稅可能引發的貿易爭端，也將成為拜登面臨的挑戰。