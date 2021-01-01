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圖輯／台北101跨年煙火 300秒1.6萬發告別2020

美疫苗接種進度落後

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國公衛官員坦承，2020年底接種新冠病毒疫苗的人數比原先預期少，可能阻礙美國遏制新冠肺炎疫情的努力。

美國原先設定目標，要在2020年底前為2,000萬人施打疫苗，但官員表示，受到年終假期、不良天候及疫苗配送程序複雜等多重因素的影響，已接種疫苗醫療照護人員數量少於原先規劃。

美國疾病防治中心（CDC）2020年12月30日表示，已配送出1,240萬劑疫苗，但接種人數還不到260萬人。

彭博資訊的疫苗追蹤數據則顯示，截至30日傍晚，僅約270萬人接種疫苗。

聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」2020年11月承諾，可在2020年底前配送2,000萬劑新冠疫苗，並在2021年6月底前為80%、3億3070萬名美國人接種完疫苗，NB報導指出，若照當前速度接種疫苗，美國可能得花近十年才能達到目標。

彭博資訊指出，政府與機構正苦於應付配送新冠疫苗的複雜物流要求，還要統整通知將接種疫苗的民眾、對抗網路上關於接種疫苗的不實資訊。

美國資深公衛官員說，隨著新年假期結束，將於下周加快疫苗施打腳步，醫療照護機構可望取得更多疫苗。布朗大學公共衛生學院院長加哈批評聯邦政府疫苗規畫不善，導致疫苗接種速度緩慢。

新冠疫苗 新冠肺炎 疫情

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