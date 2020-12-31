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台積電ADR強漲3%再創新高　聯電勁揚逾4%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（30日）勁揚，半導體類股漲勢強勁，台積電、聯電ADR漲幅分別超過3%、4%，其中台積電ADR較台北交易股票溢價16.6%，且股價創下新高。

道瓊工業指數30日上漲73.89點，漲幅0.24%，報30,409.56點；標普500指數小漲5點，漲幅0.13%，報3,732.04點；那斯達克指數上漲19.78點，或0.15%，報12,870.00點。

費城半導體指數收盤上漲1.67%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.89 +2.61%

中華電 CHT 38.84 +0.83%

台積電 TSM 108.90 +3.16%

聯電 UMC 8.66 +4.21%

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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