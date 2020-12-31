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英國風力發電占每日發電量逾50% 創歷史新高

中央社 / 倫敦30日綜合外電報導

電力公司德拉克斯（Drax）指出，經暴風雨貝拉（Bella）襲擊後，英國26日風力發電量占每日發電量一半以上。

法新社報導，德拉克斯表示，英國26日風電在能源結構中占50.67%，打破8月占比50%的紀錄，創下新高。

德拉克斯集團推文指出：「貝拉侵襲期間，英國在26日風力產生一半以上的發電量，這是有史以來第一次。」

德拉克斯還說：「這是有史以來頭一遭，全國一整天大部分電力都來自風能。」

為履行巴黎氣候協定（Paris Climate Accord）承諾，英國政府希望到了2030年，離岸風場發電能提供全國1/3電力，這也是英國在2050年之前實現零碳排的其中一環。

英國也將核能置於低碳能源政策的核心。

德拉克斯說：「隨著生物質能、風能和太陽能的發展，英國過去10年經歷了一場可再生能源革命。」

英國 巴黎氣候協定 再生能源

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