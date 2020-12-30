美股道瓊早盤漲逾百點 台積電ADR勁揚逾2%
美股三大指數30日早盤全面走高，全年有望強勢封關。
道瓊工業指數30日早盤漲120點或0.4%，標普500指數漲0.3%，那斯達克綜合指數漲0.4%，費城半導體指數漲0.76%，台積電ADR勁揚2.4%。英特爾跌1%。
英國政府30日批准阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學研發的新冠病毒疫苗，成為全球第一個授權使用這支疫苗的國家。衛生官員說，英國已訂購1億劑這款疫苗，將於1月4日啟動接種。
在國會議員持續阻撓增加直接發放支票金額的提案之際，華爾街也持續評估額外財政刺激措施的前景。
美國參院多數黨領袖麥康諾，擋下這個少數黨領袖舒默努力想快速通過、將紓困支票金額從600美元提高至2,000美元的法案。
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