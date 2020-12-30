快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

披薩外送員創業：善用網紅 運動品牌Gymshark值400億元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
英國創業家Ben Francis的運動品牌Gymshark，估值已逾14億美元。擷自Instagram@benfrancis
英國創業家Ben Francis的運動品牌Gymshark，估值已逾14億美元。擷自Instagram@benfrancis

現年28歲的英國人法蘭西斯（Ben Francis）自2012年創立運動品牌Gymshark以來，因善用網紅力量，成功吸引到Z世代，獲利頗豐，如今在TikTok擁有220萬粉絲，比Nike的130萬還要多。

根據富比士（Forbes）雜誌的估計，Gymshark提供的代言費用比競爭對手少，每年約6,000美元至10萬美元出頭，但對代言人的規定也較不嚴苛，只要穿品牌服飾亮相即可。

得力於非傳統的行銷策略，Gymshark去年營收飆增40%至3.3億美元（約台幣93.6億元）。

今年8月，創投業者General Atlantic斥資3億美元收購Gymshark的21%股權，使得這個運動品牌的估值達逾14億美元（約台幣400億元）。

法蘭西斯的近期目標是改善物流，更快將產品送到消費者手上，並擴大在美國搶市。

英國創業家Ben Francis的運動品牌Gymshark，估值已逾14億美元。擷自Instagram@benfrancis
英國創業家Ben Francis的運動品牌Gymshark，估值已逾14億美元。擷自Instagram@benfrancis

品牌 網紅

延伸閱讀

泰版結衣仙氣現身！靚樣甜笑成國民老婆 原來是日本名校生

NBA／傳知名運動品牌可能易主 歐尼爾、BD都想入主

行銷台東 縣府將徵選網紅入住

陸網紅「西藏冒險王」傳探險失蹤 警方搜救中

相關新聞

看旺三星電子晶圓代工事業 分析師調高目標價

隨著高階微處理器晶片愈來愈多採用安謀（ARM）架構，晶圓代工業開拓了以往被英特爾（Intel）獨占優勢市場以外的更多商機...

經濟解析／為何英特爾跳漲7% 分析師還是不買帳？

活躍投資人、避險基金Third Point執行長洛伯（Daniel Loeb）建議英特爾考慮分拆或出售資產等選項，消息帶...

衝年底交車量！特斯拉送新車主3個月全自駕功能

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（29日）晚間推文表示，年底前購買特斯拉新車且完成交車者，即可免費享有3個...

2021年要怎麼投資？三金控重磅經濟學家解析

2021年全球經濟和股匯情勢如何？永豐金控、富邦金、國泰金三大金控分別就經濟走勢、匯市、利率、GDP、債市等面向解析，大家的共識是：2021年各國央行維持寬鬆貨幣政策、GDP走升、美元走弱、台股有機會創新高，投資方面則是注意5G相關以及被低估股票。

特斯拉前進印度 會步蘋果iPhone後塵嗎？

電動車龍頭特斯拉（Tesla）規劃前進印度，印度官員指出，特斯拉明年初將到印度營運，將先以銷售汽車為主，後續可能在當地設廠製造，首款銷售的車種將為較平價的「Model 3」。

豐田汽車社長痛罵電動車不環保的背後原因

日本豐田汽車社長豐田章男日前以日本汽車工會會長身分，指純電動車（EV）生命周期排放的二氧化碳比想像中的還多，難以達成零排...

呼籲英特爾別害到美國！避險大咖力促捨棄晶片製造

活躍避險基金Third Point正施壓晶片大廠英特爾（Intel）迅速進行策略調整，包括可能進行分拆與資產出售，以處理...

美股三大指數觸歷史新高後拉回 中止連3日升勢

交易員觀察國會批准更多財政紓困措施的可能性，股市在盤中觸及歷史新高後下跌。

波音737 MAX美國復飛 首航邁阿密飛紐約

美國聯邦航空總署（FAA）上月解除波音737 MAX型客機長達20個月的禁航令後，這型客機今天重返美國商業客機市場，首航...

川普簽紓困案及疫苗等利多加持 美股早盤再創新高

美股三大指數29日早盤全面走高，再度刷新歷史紀錄，原因是市場預期美國總統川普簽署新紓困案將加速由疫苗帶動的經濟復甦，以及...

加密幣交易所Coinbase宣布暫停交易瑞波幣

在美國證管會（SEC）上周控告加密貨幣業者瑞波公司（Ripple）發行13億美元的未註冊證券後，加密幣交易所Coinba...

全球投行今年大發疫情財 賺進1,245億美元手續費

倫敦金融時報（FT）報導，全球投資銀行今年收取的承銷費高達1,245億美元，寫下歷史新高，凸顯企業競相發行股債，以安度新...

熱門新聞

法國設計師皮爾卡登去世 享耆壽98歲

歐盟中國即將談成重大投資協定 歐盟賺大錢中國贏地位

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

豐田汽車社長痛罵電動車不環保的背後原因

數百英國背包客在雪梨開趴惹眾怒 澳洲揚言驅逐

克魯曼：2020年雷根主義滅亡 但殭屍版繼續橫行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。