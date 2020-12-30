披薩外送員創業：善用網紅 運動品牌Gymshark值400億元
現年28歲的英國人法蘭西斯（Ben Francis）自2012年創立運動品牌Gymshark以來，因善用網紅力量，成功吸引到Z世代，獲利頗豐，如今在TikTok擁有220萬粉絲，比Nike的130萬還要多。
根據富比士（Forbes）雜誌的估計，Gymshark提供的代言費用比競爭對手少，每年約6,000美元至10萬美元出頭，但對代言人的規定也較不嚴苛，只要穿品牌服飾亮相即可。
得力於非傳統的行銷策略，Gymshark去年營收飆增40%至3.3億美元（約台幣93.6億元）。
今年8月，創投業者General Atlantic斥資3億美元收購Gymshark的21%股權，使得這個運動品牌的估值達逾14億美元（約台幣400億元）。
法蘭西斯的近期目標是改善物流，更快將產品送到消費者手上，並擴大在美國搶市。
延伸閱讀
熱門新聞
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言