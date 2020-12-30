披薩外送員創業：善用網紅 運動品牌Gymshark值400億元

現年28歲的英國人法蘭西斯（Ben Francis）自2012年創立運動品牌Gymshark以來，因善用網紅力量，成功吸引到Z世代，獲利頗豐，如今在TikTok擁有220萬粉絲，比Nike的130萬還要多。

根據富比士（Forbes）雜誌的估計，Gymshark提供的代言費用比競爭對手少，每年約6,000美元至10萬美元出頭，但對代言人的規定也較不嚴苛，只要穿品牌服飾亮相即可。

得力於非傳統的行銷策略，Gymshark去年營收飆增40%至3.3億美元（約台幣93.6億元）。

今年8月，創投業者General Atlantic斥資3億美元收購Gymshark的21%股權，使得這個運動品牌的估值達逾14億美元（約台幣400億元）。