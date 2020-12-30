小型股率美股下跌 參院共和黨阻撓2,000美元發現金案

美國股市周二回落，投資人擔心經濟重啟之路多舛，參議院共和黨阻撓2,000美元個人紓困補貼法案。追蹤小型股表現的羅素2000指數創下一個月來最大跌幅，

羅素2000指數下跌近2%，而標普500指數收盤僅微跌，今年以來已上漲逾15%。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.2%，報3,727.04點。道瓊工業平均指數跌68.30點，跌幅0.2%，報30,335.67點。那斯達克綜合指數下跌0.4%，報12,850.221點。羅素2000指數下跌1.8%，報1,959.363點。

在眾院支持川普提議的2,000美元個人紓困支票後，MSCI全球指數創下新高，但在參院共和黨阻撓後，指數回落。

美國參院多數黨領袖麥康諾阻止立即考慮將紓困支票金額從600美元增加至2,000美元的提議後，美股逆轉漲勢。此案最終通過需要60票和12名共和黨的支持。

NovaPoint財務長Joseph Sroka直陳：「參議院多數黨領袖麥康諾拒絕批准發放2,000美元支票的舉動，令股市在中午前後由升轉跌。」

蘋果一度上漲1.5%，創下盤中新高，終場收1.3%，今年漲84%，是大型科技股中表現最佳的股票。

新冠疫情仍然令人擔憂，美國新冠住院率創下紀錄新高，南加州計畫延長地區居家令。超過200萬的美國人已經接種了疫苗，讓投資人忽略了新冠感染激增的現實，目前美國的總感染人數已超過1,900萬。

英特爾大漲4.9%。避險基金Third Point呼籲英特爾考慮分拆等選項。

社交媒體公司Snap 股價大漲6.2%，此前高盛上調了該公司的目標股價。

距離2020年結束只剩下最後兩個交易日，標普500指數今年迄今已上漲15.4%。

Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，小型股大跌，可能意味市場對感染病例激增導致經濟重啟速度慢於預期感到擔憂。

波音盤中一度大漲2.6%，之後回吐了早些時候的漲幅，收漲0.1%，在上月解除了長達20個月的安全禁令後，該公司737 MAX飛機首次恢復執飛美國的客運航班。