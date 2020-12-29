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評／為何美中大打科技戰，台灣成全球最重要的地方？

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東京若想取代香港 專家：礙在稅金、語言

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
東京若想要成為下一個金融重鎮，需要改善高額稅收以及語言問題。（Photo by Jezael Melgoza on Unsplash）
東京若想要成為下一個金融重鎮，需要改善高額稅收以及語言問題。（Photo by Jezael Melgoza on Unsplash）

香港受中國影響，大批金融人才和公司出走，多個城市都期望能接收資源，成為下一個金融重鎮。對於積極佈局的東京，專家指出，東京雖然科技發達，是國際知名大城市，但外企稅金高昂，加上英語並不是主要語言，若要接收香港的資源甚至取代香港，恐怕還有一段改革路要走。

日本時報報導，香港遭到中國打壓，導致金融資源大量出走後，新加坡、東京等大城市都有意想成為下一個亞洲金融重鎮，日本首相菅義偉也積極佈局，期望因為疫情自世界各國回歸的企業家和金融人才，能為東京的金融地位打下基礎。

然而政府研究指出，日本的高稅金與語言障礙，恐怕要取代香港還有一大段路要走。根據現行的稅金規定，坐擁上百萬美金年薪的大企業家，可能要繳納將近一半給政府，不過對於基層金融業員工而言，其實日本的累進制稅務機制更友善，且日本的物價水平雖高，但生活成本還是比香港和新加坡低許多，不過這些對企業家或者高階經理人來說，吸引力還不足。

來自香港的會計師托馬斯．葉在東京居住將近20年，雖然喜歡城市的生活品質，但國際學校的學費昂貴，稅收也讓人吃不消，認為東京若要吸引金融人才，尤其是攜家帶眷的企業家，必須要考量到學費教育、稅收等問題。

在軒尼詩日本基金的武田昌一表示，東京的生活品質和氛圍對外國人吸引力極大，但語言和稅收還是最大的障礙。對此，根據Kyodo報導，日本已經提案要給予外籍金融人才稅金優惠，並且在下個月開始為外國金融公司開設以英語為主的服務中心。

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