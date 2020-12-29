不必藍牙！特斯拉打算整合蘋果、亞馬遜音樂串流服務
汽車媒體Electrek報導，儘管其他車廠利用Android Auto和Apple CarPlay等手機車載系統，在車內播放音樂，但特斯拉一直堅持將音樂串流服務整合到自家使用者介面。
除先前整合線上串流音樂平台Spotify之外，特斯拉執行長馬斯克最近說，會增加Tidal。
特斯拉駭客Green在最近一次特斯拉軟體更新裡還發現，使用者介面整合畫面出現新選擇。雖然還不能使用，但畫面顯示新的媒體來源，包括Apple Music、Amazon Music以及亞馬遜旗下的Audible。
特斯拉車主未來可將自己的音樂串流帳號連結至車內，直接透過車上的使用者介面進行操作，不必掏手機連結藍牙播放音樂。
目前還不知道整合程度，但Tidal的進展似乎最快。
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