蘋果收盤價周一再創新高 領軍尖牙股繼續上攻
美國科技與網路界五大尖牙股（FAANG）周一（28日）發揚今年以來強勢，股價繼續上攻。蘋果（Apple）收盤漲3.6%，雖未能維持盤中觸及的歷史最高價，收盤價仍再創新高。
蘋果今年漲幅已經超過85%，可望接力去年，創造連續兩年年度股價上揚八成以上的佳績。蘋果最新的利多題材是計劃在2024年生產自駕車。
臉書（Facebook）周一也漲3.6%，亞馬遜（Amazon）漲3.5%，Google母公司字母（Alphabet）上揚2.3%，Netflix與微軟都漲1%。尖牙股今年全年的表現都優於大盤，其中字母的股價漲得最少，不過它32%的增長依然是標普500指數15.6%漲幅的兩倍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言