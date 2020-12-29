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受惠川普簽紓困案 台股續創歷史新高！漲17點開在14,500點

蘋果收盤價周一再創新高 領軍尖牙股繼續上攻

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果引領美股五大尖牙（FAANG），28日繼續上攻。 路透
蘋果引領美股五大尖牙（FAANG），28日繼續上攻。 路透

美國科技與網路界五大尖牙股（FAANG）周一（28日）發揚今年以來強勢，股價繼續上攻。蘋果（Apple）收盤漲3.6%，雖未能維持盤中觸及的歷史最高價，收盤價仍再創新高。

蘋果今年漲幅已經超過85%，可望接力去年，創造連續兩年年度股價上揚八成以上的佳績。蘋果最新的利多題材是計劃在2024年生產自駕車

臉書（Facebook）周一也漲3.6%，亞馬遜（Amazon）漲3.5%，Google母公司字母（Alphabet）上揚2.3%，Netflix與微軟都漲1%。尖牙股今年全年的表現都優於大盤，其中字母的股價漲得最少，不過它32%的增長依然是標普500指數15.6%漲幅的兩倍。

標普 Alphabet 自駕車 蘋果

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