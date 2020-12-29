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中歐投資協議面臨「難產」 美國扮演什麼角色？

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）歐盟和中國曾表示希望在年底之前就歐中投資協議達成一致，而隨著2020年剩下的日子屈指可數，這份協議達成的前景似乎也越來越不確定。此前德國媒體大多著重於分析談判中存在的分歧，比如公平競爭，市場准入等。但是近日美媒的一些報導則指向協議「難產」背後的另一個原因：候任美國總統拜登為此「踩了剎車」。

在這樣一個新冠疫情肆虐的動盪之年，歐盟對於中國的態度本來就經歷了不少轉變，同時各成員國之間在對華政策上也存在諸多分歧。《華盛頓郵報》記者Emily Rauhala上周撰文指出，中國和德國在致力於推動協議的達成，因為這將會使得中國和歐盟互相之間的投資變得更加容易。「但是在大西洋兩岸都存在質疑的聲音，那就是歐盟現在與北京深化合作關係，是否是一個恰當的時機。」

北京尋求在拜登上台之前製造「既成事實」？

對於歐洲人來說，特朗普的四年任期給跨大西洋關係造成了嚴重的損傷。而中美之間的貿易戰和政治對峙，也使歐盟處於兩邊為難的尷尬境地。美國大選的結果改變了這一局面，因為當選的拜登早已許諾，要在上任之後積極修復美歐關係，並且希望與盟友形成「統一戰線」，共同應對中國。

有關投資協議的談判從2014年就開始了，而在德國今年下半年任歐盟輪值主席期間，談判進程得以加快。這也是為什麼柏林方面希望在年底，也就是德國輪值主席任期結束之前，能夠敲定這份協議的原因之一。

《華盛頓郵報》記者Emily Rauhala還分析指出，在拜登當選美國總統之後，北京也看到了推動這一協議的緊迫性。他們希望趕在拜登上台之前就達成協議。而這正是尋求「聯歐抗中」的拜登團隊所不希望看到的結果。

從「即將達成」到「面臨破功」的轉折

起到關鍵「剎車」作用的舉動，就包括拜登指定的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的一條推文。他於12月22日轉發了路透社當日發布的一則有關「中國和歐盟有意在年底之前達成投資協議」的新聞，在轉發時寫道：「拜登-哈裡斯政府將會十分歡迎及早與我們的歐洲伙伴開展磋商，討論我們對於中國經濟行為的共同擔憂。」

《紐約時報》也報導了拜登團隊向歐洲施壓導致中歐投資協議陷入停滯的消息。該報指出，一份126頁的協議草案已經在一周多以前送給各成員國傳閱，待解決的只是一些具體的措辭問題。但是最後幾輪的談判中，針對中國的批評聲音越來越多。

據了解談判情況的人士對媒體透露，歐盟貿易專員東布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）原定與12月22日與中國副總理劉鶴之間的會談臨時取消。歐盟各成員國原定在22日會議中討論中歐投資協定的議程也被刪除。

12月23日，法國貿易部長裡斯特（Franck Riester）表示，如果中國不在解決強迫勞動的問題上有所作為，那麼法國就拒絕支持該協議。

而在兩天之後，中國外交部發言人的表態似乎也暗示協議難以在短時間內達成。汪文斌在25日的例行記者會上說，「中國將在維護好自身安全發展利益的前提下，按照自身節奏開展對外談判」。他強調，「協定的達成需雙方共同努力、相向而行」。

不該在這個時候「獎勵」中國？

事實上，歐盟和中國在很多問題上仍然難以「相向而行」。習近平擔任國家領導人之後的中國變得「威權」色彩更加濃重。在歐盟內部，批評北京人權紀錄的聲音越來越多，對於中國在國際事務中日益咄咄逼人的態度也越來越不滿。但是對於如何應對這樣一個日益強硬的中國，各成員國之間並沒有多少共識。

支持與中國簽訂投資協議的聲音強調，這將是推進中歐關係向前邁進的務實一步。比如中國歐盟商會主席武特克日前在接受德國之聲采訪時指出，如果「兩大地區經濟體能在這個貿易戰的時代達成共識」，將是具有重要象征意義的事件。他相信，投資協議將會給歐洲帶來裨益，有助於在歐洲本地創造更多的就業崗位。

武特克認為，這份協議是歐盟與中國兩方之間的事情，應該把它和美歐關係分開來看。「我相信我們會和拜登政府有很多的溝通，因為我們有很多共同的擔憂，但是我們也應該單獨地看待這份協議。這是一件必須要完成的事情，宜早不宜遲。」

而反對者則認為，在這個時間點上給北京「獎勵」實屬不明智，尤其是考慮到美國的因素。歐洲理事會外交事務委員會的亞洲項目主任厄特爾（Janka Oertel）指出：「經歷了這一年中國在全世界的糟糕行為之後，（如果簽署協議）這將會釋放一個奇怪的信號。」她反對所謂「務實」的說法：「在這個關鍵的時候，和中國一起做這樣的事情，並不是什麼日常業務往來。」

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本文章由德國之聲授權提供】

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